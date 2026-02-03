Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, передает TF1.

«В настоящее время на техническом уровне ведутся обсуждения по подготовке к этому», — сказал Макрон.

По его словам, «это также делается прозрачно и в консультации с президентом Зеленским и нашими главными европейскими коллегами». При этом Макрон подчеркнул, что не видит «готовности России заключить мирное соглашение в ближайшие недели».

«В настоящий момент нет конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона», — сказал накануне, 2 февраля, представитель российского главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, а инициатива по разрыву контактов исходила не от России.

Как объяснял министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, помогающие Украине европейские страны должны иметь собственный прямой канал связи с Россией, чтобы иметь возможность защищать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.

С конца декабря президент Франции Эмманюэль Макрон публично неоднократно призывал открыть дипломатические каналы связи с Путиным. Правительства стран Европы даже выступали за назначение собственного представителя для контактов с Россией, писала Politico.

В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику».

Материал дополняется