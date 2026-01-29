Макрон заявил о подготовке Францией новых санкций против России

Франция готовит новые антироссийские санкции, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

«Франция решительно намерена усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне», — написал французский лидер в соцсети X.

Макрон также отметил, что Париж намерен продолжать меры по противодействию российскому теневому флоту.

Военно-морские силы Франции 22 января задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch по подозрению к причастности к российскому теневому флоту, 28 января власти Франции ввели в отношении судна административный арест.

По итогам саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря Макрон заявил, что Евросоюзу следует быть готовым к переговорам с Россией, если текущие обсуждения не приведут к «прочному миру» на Украине. По его словам, возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным в этом случае было бы «полезным».

В июле 2025 года Путин в телефонном разговоре с Макроном отметил, что российско-украинский конфликт стал следствием политики западных стран. По словам главы России, Запад на протяжении многих лет игнорировал интересы России в сфере безопасности и способствовал формированию антироссийского плацдарма на Украине.

Российский лидер считает, что возможные договоренности по урегулированию конфликта должны быть комплексными, учитывать устранение первопричин кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Москва считает западные санкции незаконными. Путин на ПМЭФ-2025 заявлял, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».