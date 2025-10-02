 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти

Сюжет
Война санкций
По словам Макрона, «чрезвычайно важно» усилить давление на «теневой флот» России. Президент Франции считает, что это позволит оказать давление на Москву, чтобы принудить ее к переговорам
Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Европа должна усилить давление на «теневой флот» России, чтобы нарушить поставки нефти, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

«Чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, потому что это явно снизит возможности для финансирования военных действий», — считает французский лидер (цитата по AFP).

Он предложил странам «коалиции желающих» поддержать Украину, работать в координации с НАТО над оптимизацией «совместных действий в этом направлении.

Макрон заявил, что задержания танкеров не только обеспечивают соблюдение судами международных правил, но и «очень важны» для усиления давления на Москву и принуждения к переговорам.

«Вы разрушаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая их перестраиваться», — сказал он.

Французские военные задержали членов экипажа связываемого с Россией судна
Политика
Фото:Mohammed Mohammed / XinHua / Global Look Press

Накануне BFM TV узнало, что французские военные задержали двух членов экипажа шедшего из России танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. Задержанных заподозрили в причастности к инциденту с дронами над Данией. Власти Франции начали расследование в отношении Boracay из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал на фоне расследования, что не располагает информацией о танкере.

Le Figaro сообщала, что судно Boracay фигурирует в расследовании Дании о появлении дронов над страной в сентябре. Беспилотники были замечены над аэропортами и военными объектами. Дания подозревает запуск с одного из трех судов поблизости. Россия отвергла обвинения, назвав их провокацией.

В начале августа FT писала, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает дополнительные санкции в отношении теневого флота как «легкий первый шаг» для воздействия на Россию.

Handelsblatt сообщала, что в новый, 19-й, пакет санкций ЕС против России, также войдут меры в отношении теневого флота. Под санкциями Евросоюза находятся свыше 400 танкеров, США при предшественнике Трампа Джо Байдене ввели ограничения в отношении более 200 судов.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что попытки «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Эмманюэль Макрон танкеры нефть Россия Франция задержания
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Французские военные задержали членов экипажа связываемого с Россией судна
Политика
Bloomberg назвал условие Индии для отказа от российской нефти
Экономика
Зеленский объявил о санкциях против капитанов российского теневого флота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих» Политика, 16:23
В жилом комплексе «Адмирал» залит первый куб бетона Пресс-релиз, 16:21
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти Политика, 16:11
Вице-чемпион мира по хоккею Каралахти снова попался на наркотиках Спорт, 16:10
Суд вернул иск ветерана Афганистана к Алле Пугачевой Общество, 16:08
Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной Политика, 16:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США Политика, 16:04
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 15:57
«Лаборатория Касперского» представила обновленный Kaspersky Thin Client Пресс-релиз, 15:51
Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки Национальные проекты, 15:50
В российских архивах изменили правила доступа к делам о репрессиях Политика, 15:50
В Мосбирже сравнили ограничения на криптовалюты с сухим законом Крипто, 15:48
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47