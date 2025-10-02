Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти
Европа должна усилить давление на «теневой флот» России, чтобы нарушить поставки нефти, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.
«Чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, потому что это явно снизит возможности для финансирования военных действий», — считает французский лидер (цитата по AFP).
Он предложил странам «коалиции желающих» поддержать Украину, работать в координации с НАТО над оптимизацией «совместных действий в этом направлении.
Макрон заявил, что задержания танкеров не только обеспечивают соблюдение судами международных правил, но и «очень важны» для усиления давления на Москву и принуждения к переговорам.
«Вы разрушаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая их перестраиваться», — сказал он.
Накануне BFM TV узнало, что французские военные задержали двух членов экипажа шедшего из России танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. Задержанных заподозрили в причастности к инциденту с дронами над Данией. Власти Франции начали расследование в отношении Boracay из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал на фоне расследования, что не располагает информацией о танкере.
Le Figaro сообщала, что судно Boracay фигурирует в расследовании Дании о появлении дронов над страной в сентябре. Беспилотники были замечены над аэропортами и военными объектами. Дания подозревает запуск с одного из трех судов поблизости. Россия отвергла обвинения, назвав их провокацией.
В начале августа FT писала, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает дополнительные санкции в отношении теневого флота как «легкий первый шаг» для воздействия на Россию.
Handelsblatt сообщала, что в новый, 19-й, пакет санкций ЕС против России, также войдут меры в отношении теневого флота. Под санкциями Евросоюза находятся свыше 400 танкеров, США при предшественнике Трампа Джо Байдене ввели ограничения в отношении более 200 судов.
Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что попытки «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам.
