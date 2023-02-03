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NZZ узнала причину одобрения Западом поставок танков Украине

NZZ: Москва и Киев отказались от предложения главы ЦРУ о «мире в обмен на территории»
Россия и Украина отклонили предложение главы ЦРУ Бернса, которое предусматривало прекращение боевых действий в обмен на территориальные уступки со стороны Киева; это подтолкнуло Запад к одобрению поставок танков Украине
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден в январе поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По их данным, последующая реакция Москвы и Киева повлияла на решение стран Запада одобрить поставку танков Украине.

Как пишет издание, предложение, которое Бернс озвучил Киеву, предусматривало «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». По словам собеседников, под «землей» имелось в виду около 20% территории Украины, что примерно сопоставимо с площадью Донбасса (Донецкая и Луганская народная республики вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов, результаты которых не признают Украина и страны Запада). Обе стороны отказались.

По словам источников NZZ, после «провала дипломатической миссии» Бернса президент США Джо Байден решил уступить канцлеру Германии Олафу Шольцу и одобрить передачу Украине американских танков Abrams. Это, в свою очередь, позволило Берлину разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 — собственных и состоящих на вооружении в других странах Европы, пишет издание.

Власти ФРГ ранее долгое время заявляли, что Берлин не будет отправлять такие вооружения в одиночку. Suddeutsche Zeitung 18 января передавала, что Шольц в разговоре с Байденом выразил готовность поставить Украине танки Leopard 2, если американская сторона поставит ей Abrams.

25 января власти Германии объявили, что передадут Киеву 14 танков Leopard и разрешат союзникам поставлять эту технику Украине. В тот же день о поставках 31 танка Abrams сообщил президент Джо Байден, указав, что принял решение по рекомендации главы Минобороны США Ллойда Остина. В ФРГ ожидают, что Украина получит Leopard от Германии примерно через три месяца. По данным The Washinton Post, Abrams M1 поступят украинским военным не ранее конца 2023 года. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в рамках первой волны поставок страна получит от западных государств 120–140 танков.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружений на Украину, в том числе танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть». В МИДе считают, что передача тяжелого вооружения из западных стран приведет к эскалации конфликта. Президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, «чем ответить» на поставки танков.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Уильям Бернс ЦРУ танки танк Leopard Abrams
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