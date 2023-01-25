Глава Минобороны ФРГ назвал сроки поставки танков Leopard Украине

Германия ранее объявила, что поставит Украине 14 танков Leopard 2 A6. В Минобороны страны сообщили, что обучать украинских военных работе с ними начнут в ближайшее время

Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина может получить танки Leopard от Германии примерно через три месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Tagesschau.

«Цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставить их как можно скорее», — сказал министр.

Он отметил, что обучение украинских солдат работе с этими танками начнется «очень быстро». Как пишет Zeit со ссылкой на пресс-службу бундесвера, его могут начать уже в ближайшие несколько дней, не позднее начала февраля.

Писториус назвал решение о поставках танков историческим и подчеркнул, что оно может «изменить правила игры» в ходе боевых действий. По словам министра, нельзя называть такой шаг Германии «поводом для радости», поскольку подобные решения «не могут быть приятными», они являются необходимостью. Кроме того, Писториус указал, что ФРГ не будет принимать участие в конфликте.

Первые танки, которые получит Украина, будут относительно новыми и поступят со складов бундесвера, на втором этапе будут отправлены более старые танки, указывает Tagesschau.

Ранее о готовности передать танки Украине объявили Франция (легкие колесные AMX-10 RC), Великобритания (Challenger 2) и Польша (Leopard). Германия долго колебалась насчет поставок, однако 25 января власти страны заявили, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что данное решение соответствует «известной линии» Германии по поддержке Украины в меру возможностей Берлина.

Посол России в Германии Сергей Нечаев счел решение немецкого правительства по танкам «крайне опасным» и переводящим конфликт «на новый уровень противостояния». Он также отметил, что тем самым власти страны отказались признавать «историческую ответственность» за преступления нацизма во время Великой Отечественной войны.

В Кремле ранее отмечали, что отправка западных танков Киеву будет иметь последствия «со знаком минус». Такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», но «не смогут принципиально ничего изменить», считает Кремль.