Глава Минобороны ФРГ назвал сроки поставки танков Leopard Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Шольц исключил отправку войск и самолетов на Украину «сейчас и в будущем» Политика, 17:52
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:49
В Госдуме подтвердили планы создания стейблкоина для расчетов с Ираном Крипто, 17:45
«Новый цикл роста». Что нужно знать о рынке цветных металлов на 2023 год Инвестиции, 17:38
Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского в телеэфире Политика, 17:37
Минпромторг оценил риски от возможного ухода поставщика POS-терминалов Бизнес, 17:34
Экс-замминистра просвещения Ракова начала работать в АСИ Политика, 17:32
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Дипломат пообещал ответ на поставки Киеву оружия для ударов по России Политика, 17:32
Шувалов анонсировал скорое создание первого фонда акционерного капитала Экономика, 17:28
Глава Минобороны ФРГ назвал сроки поставки танков Leopard Украине Политика, 17:23
Медведев предложил заменить авторов сериалов, критикующих спецоперацию Политика, 17:21
Готовим тело к лету: 20-минутная тренировка для ягодичных мышц Pro, 17:18 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 17:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Минобороны ФРГ назвал сроки поставки танков Leopard Украине

Глава Минобороны ФРГ: Украина получит танки Leopard примерно через три месяца
Германия ранее объявила, что поставит Украине 14 танков Leopard 2 A6. В Минобороны страны сообщили, что обучать украинских военных работе с ними начнут в ближайшее время
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина может получить танки Leopard от Германии примерно через три месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Tagesschau.

«Цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставить их как можно скорее», — сказал министр.

Он отметил, что обучение украинских солдат работе с этими танками начнется «очень быстро». Как пишет Zeit со ссылкой на пресс-службу бундесвера, его могут начать уже в ближайшие несколько дней, не позднее начала февраля.

Писториус назвал решение о поставках танков историческим и подчеркнул, что оно может «изменить правила игры» в ходе боевых действий. По словам министра, нельзя называть такой шаг Германии «поводом для радости», поскольку подобные решения «не могут быть приятными», они являются необходимостью. Кроме того, Писториус указал, что ФРГ не будет принимать участие в конфликте.

Первые танки, которые получит Украина, будут относительно новыми и поступят со складов бундесвера, на втором этапе будут отправлены более старые танки, указывает Tagesschau.

Ранее о готовности передать танки Украине объявили Франция (легкие колесные AMX-10 RC), Великобритания (Challenger 2) и Польша (Leopard). Германия долго колебалась насчет поставок, однако 25 января власти страны заявили, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что данное решение соответствует «известной линии» Германии по поддержке Украины в меру возможностей Берлина.

Читайте на РБК Pro
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году

Посол России в Германии Сергей Нечаев счел решение немецкого правительства по танкам «крайне опасным» и переводящим конфликт «на новый уровень противостояния». Он также отметил, что тем самым власти страны отказались признавать «историческую ответственность» за преступления нацизма во время Великой Отечественной войны.

В Кремле ранее отмечали, что отправка западных танков Киеву будет иметь последствия «со знаком минус». Такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», но «не смогут принципиально ничего изменить», считает Кремль.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия танки танк Leopard Борис Писториус Украина
Материалы по теме
Картаполов оценил последствия поставок танков Leopard Украине
Политика
Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине
Политика
NYT узнал, что на переброску танков Abrams на Украину могут уйти годы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter