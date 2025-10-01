 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию

Небензя: передача Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Matthew Daniels / ZUMA / Global Look Press
Фото: Matthew Daniels / ZUMA / Global Look Press

Передача Украине американских ракет Tomahawk не повлияла бы на ход боевых действий, Россия нашла бы ответ на такие поставки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он, передает «РИА Новости».

Небензя также напомнил слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, который выразил сомнение в том, что сделка о поставках Tomahawk с Киевом уже заключена. «Не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Американцы далеко не всем поставляют «томагавки», — сказал министр.

Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины
Политика
Запуск&nbsp;ракеты Tomahawk

Двумя днями ранее, 29 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия определится с ответной позицией на поставки Tomahawk после того, как разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования.

В Кремле тогда же заметили, что даже в случае передачи ракет они не станут панацеей для Украины. «Даже если будет так — нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах», — сказал Песков.

О том, что поставки Tomahawk Киеву обсуждаются, 28 сентября заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Окончательное решение по этому вопросу примет президент. <...> Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — отметил он.

Ракеты «Томагавк»: характеристики, дальность полета и модификации
База знаний
Фото:U.S. Navy / Getty Images

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
поставки оружия Tomahawk США Василий Небензя Украина
Материалы по теме
В Кремле заявили, что ракеты Tomahawk не станут панацеей для Украины
Политика
В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk
Политика
Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 22:00
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином Политика, 21:56
СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:54
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026 Спорт, 21:51
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 21:48
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию Политика, 21:46
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов Экономика, 21:44
Как список Минпромторга изменит рынок таксиПодписка на РБК, 21:41
Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам Политика, 21:31
Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС Политика, 21:27
Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов Политика, 21:25
Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк Общество, 21:17