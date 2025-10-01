Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию

Фото: Matthew Daniels / ZUMA / Global Look Press

Передача Украине американских ракет Tomahawk не повлияла бы на ход боевых действий, Россия нашла бы ответ на такие поставки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он, передает «РИА Новости».

Небензя также напомнил слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, который выразил сомнение в том, что сделка о поставках Tomahawk с Киевом уже заключена. «Не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Американцы далеко не всем поставляют «томагавки», — сказал министр.

Двумя днями ранее, 29 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия определится с ответной позицией на поставки Tomahawk после того, как разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования.

В Кремле тогда же заметили, что даже в случае передачи ракет они не станут панацеей для Украины. «Даже если будет так — нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах», — сказал Песков.

О том, что поставки Tomahawk Киеву обсуждаются, 28 сентября заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Окончательное решение по этому вопросу примет президент. <...> Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — отметил он.