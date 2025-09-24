 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
WSJ узнала, что Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

WSJ: Келлог и Уолтц сообщили Трампу о планах Украины начать наступление
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп перед встречей с Зеленским пообщался с Келлогом и Уолтцем, они проинформировали его о текущей обстановке на поле боя, а также о готовящемся наступлении Киева, которое потребует поддержки американской разведки, пишет WSJ
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах Украины начать наступление, для которого понадобятся американские разведданные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

По информации издания, американский лидер по-прежнему разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России. В июле Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты, и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен нацеливаться на Москву».

У Киева есть американские ракеты ATACMS, дальность полета которых 300 км. Осенью прошлого года экс-президент США Джо Байден снял ограничения на применение американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Украина несколько раз использовала их для ударов по Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской областям. Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО».

CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров
Политика
Дональд Трамп

В последние дни, перед встречей с украинским коллегой на Генассамблее ООН, Трамп пообщался с рядом американских чиновников, в том числе со спецпосланником по Украине Китом Келлогом и новым постпредом США при ООН Майком Уолтцем. Они проинформировали главу Белого дома о текущей обстановке на поле боя, а также сообщили о готовящемся украинском наступлении, которое потребует поддержки американской разведки, рассказали источники газеты.

По словам собеседников, Трамп изменил лишь риторику, но не политику в отношении конфликта. Он все еще не готов ввести серьезные санкции против России, несмотря на угрозы сделать это, или предоставить Украине такое количество вооружений, которое потребовалось бы для возвращения территорий и обороны, пишет WSJ.

Накануне Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС, и, «может быть, даже пойти дальше». Как сообщили источники CNN, резкое изменение позиции главы Белого дома произошло на фоне разочарования в российском президенте Владимире Путине. Таким образом он пытается надавить на Россию и ускорить процесс заключения мирного соглашения с Украиной.

Изменение тона президента США в Кремле объяснили встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — заявил в эфире Радио РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

