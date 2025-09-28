Вэнс сообщил об обсуждении поставок Киеву ракет Tomahawk

Вэнс заявил об обсуждении поставок Киеву Tomahawk, но оставил решение за Трампом

Окончательное решение о передаче крылатых ракет остается за президентом Трампом, он исходит из интересов США, сказал вице-президент

Ракета Tomahawk (Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images)

США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс.

По его словам, Трамп исходит из интересов Соединенных Штатов при принятии решений во внешней и оборонной политике.

По данным The Wall Street Journal, украинский лидер Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). О том, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать Tomahawk, но получал отказ, писало также издание Axios.

По информации WSJ, Зеленский запросил у американского коллеги ракеты большой дальности и разрешение использовать их для ударов по России. Глава Белого дома ответил, что открыт для отмены ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по России, но не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение, отмечает газета.

Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО».