FT узнала о желании Трампа заставить Россию «чувствовать боль»

Президент США с интересом относится к потенциальному нанесению Украиной дальнобойных ударов по России, пишет FT. По данным газеты, американцы передали Киеву список вооружений для этой задачи, которые могут быть включены в поставки

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп спросил украинского коллегу Владимира Зеленского о возможности Украины ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Это произошло во время телефонного разговора 4 июля, сообщили источники Financial Times.

«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете ударить и по Санкт-Петербургу?» — спросил Трамп.

«Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», — ответил Зеленский.

Трамп выразил поддержку этой идее, чтобы «заставить [россиян] почувствовать боль», а Москву — сесть за стол переговоров, утверждают источники FT.

По словам собеседников, США передали Украине список дальнобойных вооружений, которые могут быть включены в поставки. Согласно плану американцы продадут оружие европейским союзникам, а те передадут ВСУ. Киев запросил крылатые ракеты Tomahawk, но администрация Трампа была обеспокоена «отсутствием сдержанности со стороны Украины», объяснил источник FT.

Ранее утром о словах Трампа про удары по Москве и Санкт-Петербургу сообщили источники Washington Post. По сведениям газеты, президент США рассматривал возможность представления Tomahawk, но пока решения не принял.

В Кремле затем заявили, что подобные сообщения чаще всего оказываются фейками: «Но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми». Российские власти требуют от США и других западных стран прекратить поставки оружия Украине, считая, что это только затягивает конфликт.