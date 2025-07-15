FT узнала о желании Трампа заставить Россию «чувствовать боль»
Американский президент Дональд Трамп спросил украинского коллегу Владимира Зеленского о возможности Украины ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Это произошло во время телефонного разговора 4 июля, сообщили источники Financial Times.
«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете ударить и по Санкт-Петербургу?» — спросил Трамп.
«Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», — ответил Зеленский.
Трамп выразил поддержку этой идее, чтобы «заставить [россиян] почувствовать боль», а Москву — сесть за стол переговоров, утверждают источники FT.
По словам собеседников, США передали Украине список дальнобойных вооружений, которые могут быть включены в поставки. Согласно плану американцы продадут оружие европейским союзникам, а те передадут ВСУ. Киев запросил крылатые ракеты Tomahawk, но администрация Трампа была обеспокоена «отсутствием сдержанности со стороны Украины», объяснил источник FT.
Ранее утром о словах Трампа про удары по Москве и Санкт-Петербургу сообщили источники Washington Post. По сведениям газеты, президент США рассматривал возможность представления Tomahawk, но пока решения не принял.
В Кремле затем заявили, что подобные сообщения чаще всего оказываются фейками: «Но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми». Российские власти требуют от США и других западных стран прекратить поставки оружия Украине, считая, что это только затягивает конфликт.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов