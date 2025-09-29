В Кремле заявили, что ракеты Tomahawk не станут панацеей для Украины
В случае поставки американсикх ракет Tomahawk Украине Россия сначала разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Даже если будет так — нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах», — сказал Песков.
Он добавил, что Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках ракет Киеву и «внимательно их анализирует».
Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, при этом окончательное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом.
Материал дополняется.
