 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле заявили, что ракеты Tomahawk не станут панацеей для Украины

Песков: важно понять, кто будет пускать ракеты Tomahawk с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

В случае поставки американсикх ракет Tomahawk Украине Россия сначала разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже если будет так — нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках ракет Киеву и «внимательно их анализирует».

Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, при этом окончательное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Военная операция на Украине Tomahawk США Украина
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты
Политика
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров
Политика
Песков назвал безответственными угрозы Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Чемпионат по поиску судебной практики собрал около 700 участников Пресс-релиз, 13:05
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 13:05
Автор двух победных шайб «Авангарда» стал лучшим защитником недели в КХЛ Спорт, 13:03
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета. Спецэфир телеканала РБК Экономика, 13:03
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Игорь Руденя стал полпредом на Северо-Западе Политика, 12:47
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Две россиянки вышли в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине Спорт, 12:44
«Правдами и неправдами заправляют». Что происходит на АЗС в Севастополе Политика, 12:40
«Серые» дилеры назвали цены на «красивые» автономера в России Авто, 12:39
В Кремле заявили, что ракеты Tomahawk не станут панацеей для Украины Политика, 12:37
Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы Политика, 12:35
Минтруд сообщил о повышении материнского капитала в 2026 году Недвижимость, 12:35
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30