В Кремле заявили, что ракеты Tomahawk не станут панацеей для Украины

Песков: важно понять, кто будет пускать ракеты Tomahawk с Украины

Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

В случае поставки американсикх ракет Tomahawk Украине Россия сначала разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже если будет так — нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках ракет Киеву и «внимательно их анализирует».

Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, при этом окончательное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом.

