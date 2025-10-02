WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России
США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить Киеву схожую поддержку.
Материал дополняется
