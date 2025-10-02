 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России

WSJ: США дадут Украине разведданные для ударов вглубь России

США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить Киеву схожую поддержку.

Материал дополняется

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников Общество, 02:27
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Политика, 02:21
WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России Политика, 02:13
Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг Политика, 02:10
Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России Политика, 02:02
Британия усилит войска за счет ветеранов и резервистов Политика, 01:42
Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС Политика, 01:22
В аэропорту Волгограда приостановили полеты Политика, 01:03
ПСЖ на последних минутах одержал волевую победу над «Барселоной» Спорт, 00:55
Число пострадавших от взрыва в кафе в Дагестане возросло до шести Общество, 00:38
В Грузии допустили, что изъятый гексоген ввезли для транзита в Россию Политика, 00:38
G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов Политика, 00:31
Число погибших при наводнении в Одессе возросло до десяти Общество, 00:17