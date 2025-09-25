 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Зеленский пригрозил «чиновникам Кремля» ударами дальнобойным оружием США

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища». Дмитрий Песков подчеркивал ранее, что разрешение для Украины на дальнобойные удары идет «вразрез с устремлениями на выход к политическому урегулированию»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Представители российской власти должны знать, где находятся бомбоубежища, заявил Владимир Зеленский в интервью Axios, допустив удары новым дальнобойным оружием, получить которое он рассчитывает от США.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Они нужны им», — заявил Зеленский.

Также он допустил, что если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то будет его использовать. По словам Зеленского, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он назвал это вооружение, но в интервью перед камерами отказался раскрыть, о чем идет речь.

Зеленский назвал сроки предоставления гарантий безопасности от США
Политика

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова Зеленского заявил, что ему следует знать: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

Накануне, 24 сентября, The Wall Street Journal со ссылкой на два источника сообщила, что американский президент по-прежнему разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России.

В прошлом Трамп выступал против дальнобойных атак Украины с использованием полученных от США систем. Но в июле, как писала Financial Times, Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», — такие ответные слова Зеленского передавали источники издания.

Президент Владимир Путин год назад отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют». Он говорил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при помощи западных стран.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал в мае, что разрешение для Украины на дальнобойные удары идет «вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию». Также он указывал, что российская столица надежно защищена средствами ПВО.

