Бербок пообещала расширение ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Будущее Украины — в составе Евросоюза, выразила уверенность Анналена Бербок. Мария Захарова в ответ напомнила слова немецкого министра о «развороте на 360 градусов»

Анналена Бербок (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина в скором времени вступит в Евросоюз, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом она заявила во время визита в Киев.

«Будущее Украины — в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска», — сказала она (цитата по Stern). Бербок также выразила уверенность, что украинская сторона сможет вернуть контроль над утраченными территориями.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Бербок, написала в своем Telegram: «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов». В феврале немецкий министр заявила, что весь мир будет счастлив, если Россия изменит свою политику и развернется «на 360 градусов».

Луганск раньше был административным центром Луганской области Украины; в 2014 году на территории региона была создана Луганская народная республика. В феврале 2022 года Россия признала независимость ЛНР, а осенью того же года включила республику в свой состав вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов. Законность референдумов не признают Украина и большинство других государств, однако Москва называет вопрос территориальной принадлежности регионов закрытым.

По словам Бербок, Киев «прокладывает себе путь в ЕС», и для этого ему нужна поддержка. Министр призвала создать «зимний защитный зонтик» для Украины на фоне приближающихся холодов, который включает расширение поставок систем противовоздушной обороны, энергоносителей, генераторов и т.д. Она напомнила об ударах по энергообъектам Украины прошлой зимой.

В Кремле заявляли, что Россия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Уверенность в том, что Украина присоединится к ЕС, выражала также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл такое развитие событий «лучшей гарантией безопасности» для Киева, но отмечал, что вступление в блок произойдет не завтра и не послезавтра. Украина летом 2022 года получила статус кандидата в члены ЕС, также ее обязали выполнить несколько условий для завершения интеграции. В июне 2023-го в Брюсселе сообщили, что Киев выполнил два требования из семи: провел реформы Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, а также принял закон о СМИ.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС, однако в МИДе заявляли, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения». По словам министра Сергея Лаврова, Евросоюз из экономической платформы «превратился в агрессивного воинствующего игрока».