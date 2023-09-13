Фон дер Ляйен заявила о будущем Украины и Молдавии в составе ЕС

Шаги в сторону расширения ЕС можно делать сейчас, не дожидаясь внесения изменений в ряд конвенций и договоров сообщества, считает фон дер Ляйен. Будущее Украины и Молдавии — в Евросоюзе, заявила она, не назвав сроков

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным посланием к Европарламенту, заявила, что исполнительный орган Евросоюза начнет подготовку к расширению блока.

«Нам необходимо сформулировать концепцию <...> Я считаю, что следующее расширение также должно стать катализатором прогресса», — сказала она.

Сообществу, возможно, надо будет внести изменения в ряд конвенций и договоров, но, по мнению фон дер Ляйен, не следует ждать их утверждения, и шаги в сторону расширения можно делать уже сейчас. В частности, нужно подумать о том, как будут работать Еврокомиссия и Европарламент, как будет выглядеть бюджет ЕС «с точки зрения того, что и как он финансирует», а также решить вопросы в сфере безопасности.

При этом, отмечает Euractiv, глава ЕК «придерживалась осторожного тона», не назвав точное число возможных новых членов блока и как скоро они смогут присоединиться к объединению (сейчас в ЕС входят 27 стран). Фон дер Ляйен не упомянула предложение главы Евросовета Шарля Мишеля, заявившего в апреле, что Евросоюз должен быть готов к дальнейшему расширению к 2030 году.

Будущее Украины, Молдавии и Западных Балкан — в Евросоюзе, уверена Фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, Киев после получения статуса кандидата на присоединение к ЕС летом 2022 года достиг больших успехов. «И мы видели решимость других стран провести реформы», — добавила она, отметив, что вступление в блок «основано на заслугах», оно требует усилий. Говоря о Грузии, фон дер Ляйен сказала, что понимает важность «европейской перспективы» для многих людей в этой стране. У Тбилиси статуса кандидата пока нет.

Bloomberg 13 сентября написал, что фон дер Ляйен призывает принять в ЕС Украину и Молдавию, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока». Со слов источников агентства, она считает, что обеим странам необходимо ускорить проведение реформ, чтобы привести законодательство в стране в соответствие с правилами блока.

Как ожидается, в октябре ЕК примет решение, рекомендовать ли запуск официальных переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС. Но МИД России заявлял, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».