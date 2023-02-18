МИД ФРГ назвал последствия разворота политики России «на 360 градусов»

Глава МИД ФРГ Бербок: весь мир будет счастлив, если Россия развернется «на 360 градусов»

Анналена Бербок (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Весь мир будет счастлив, если Россия изменит свою политику и развернется «на 360 градусов», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. На мероприятии Бербок выступала на английском языке.

«Можно измениться на 360 градусов, стоит только захотеть. И президент [России Владимир] Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», — сказала она.

Политик привела в пример Германию, которая развернулась «на 360 градусов» в вопросе о поставках оружия Киеву. Обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, по мнению Бербок, будет невозможно, если российская позиция не изменится таким же образом.

Германия долгое время отказывалась поставлять летальное вооружение на Украину, однако Берлин изменил политику в связи с действиями России. «[Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

Украинское руководство неоднократно критиковало Германию за медленное и недостаточное оказание военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отказ ФРГ от поставок оружия «определенными психологическими барьерами», включая нацистское прошлое.

В январе Германия согласилась отправить Киеву танки Leopard 2, хотя раньше отвергала эту идею. Правительство ФРГ не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО, пояснял Шольц.

Российские власти критикуют Запад за поставки оружия Киеву. Передача танков «добавит проблем» Украине и не помешает России достичь целей спецоперации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что отправка танков Leopard 2 Киеву сама по себе кардинально не изменит ситуацию.