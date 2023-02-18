Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Футболиста «Челси» унесли с поля на носилках и в кислородной маске Спорт, 20:41
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 20:20
МИД ФРГ назвал последствия разворота политики России «на 360 градусов» Политика, 20:17
Нидерланды решили выслать из страны несколько российских дипломатов Политика, 20:06
«Манчестер Сити» потерял очки и не смог догнать лидера АПЛ «Арсенал» Спорт, 20:06
«Бавария» потерпела первое с сентября поражение в чемпионате Германии Спорт, 19:49
Суд арестовал мужчину, ранившего главу угрозыска при захвате магазина Общество, 19:42
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ Спорт, 19:36
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 19:33
Reuters узнал об идее ЕС по совместным закупкам боеприпасов для Украины Политика, 19:29
Гол Кокорина помог «Арису» одержать пятую победу подряд Спорт, 18:56
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 18:48
Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза Политика, 18:48
Даниил Медведев впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP Спорт, 18:33
Политика ,  
0 

МИД ФРГ назвал последствия разворота политики России «на 360 градусов»

Глава МИД ФРГ Бербок: весь мир будет счастлив, если Россия развернется «на 360 градусов»
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Весь мир будет счастлив, если Россия изменит свою политику и развернется «на 360 градусов», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. На мероприятии Бербок выступала на английском языке.

«Можно измениться на 360 градусов, стоит только захотеть. И президент [России Владимир] Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», — сказала она.

Политик привела в пример Германию, которая развернулась «на 360 градусов» в вопросе о поставках оружия Киеву. Обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, по мнению Бербок, будет невозможно, если российская позиция не изменится таким же образом.

Германия долгое время отказывалась поставлять летальное вооружение на Украину, однако Берлин изменил политику в связи с действиями России. «[Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

Украинское руководство неоднократно критиковало Германию за медленное и недостаточное оказание военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отказ ФРГ от поставок оружия «определенными психологическими барьерами», включая нацистское прошлое.

В январе Германия согласилась отправить Киеву танки Leopard 2, хотя раньше отвергала эту идею. Правительство ФРГ не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО, пояснял Шольц.

Читайте на РБК Pro
Впрыгнуть в ИТ: три игры, в которые играют будущие Биллы Гейтсы
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше

Российские власти критикуют Запад за поставки оружия Киеву. Передача танков «добавит проблем» Украине и не помешает России достичь целей спецоперации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.  Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что отправка танков Leopard 2 Киеву сама по себе кардинально не изменит ситуацию.

Теги
МИД ФРГ Анналена Бербок последствия
Материалы по теме
Глава МИД ФРГ Бербок признала ошибкой слова о «войне против России»
Политика
МИД Германии объяснил слова Бербок о «войне против России»
Политика
В Германии потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter