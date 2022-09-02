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В партии Шольца выступили за мирную инициативу по Украине

Член фракции СДПГ Бернд Вестфаль призвал перейти к более разумным решениям в XXI веке на фоне «человеческих страданий, разрушенной инфраструктуры и падения благосостояния», назвав СДПГ «партией мира»
Фото: Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press
Фото: Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press

Несколько депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ; входит в правящую коалицию наряду с «зелеными» и Свободной демократической партией Германии (СвДП) выступили за инициативу о прекращении военных действий на Украине, пишет Der Spiegel со ссылкой на участников закрытого заседания фракции СДПГ в бундестаге в Дрездене.

«Нам нужна мирная инициатива от СДПГ», — сказал представитель фракции по экономической политике Бернд Вестфаль. По его словам, «все участники должны признать, что в войне не бывает победителей». «Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и падение благосостояния для всех должны привести к более разумным решениям в XXI веке», — считает Вестфаль. Он назвал СДПГ «партией мира», которая «должна придать этому импульс».

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Аналогичные заявления, пишет издание, сделали депутаты Нина Шер и Ральф Штегнер. Последний призвал не сводить все к поставкам оружия, а проявить дипломатическую и политическую активность. Spiegel отмечает, что на заседании никто не выступил с возражениями.

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот, в свою очередь, считает, что действия президента России Владимира Путина направлены на «страхи» европейцев: чтобы разделить общество и «делегитимировать» поддержку Украины. Депутат предостерег от попадания в «ловушку Путина». «Не то чтобы не было никаких дипломатических усилий», — сказал он Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии прекращения боевых действий и вывода российских войск, а также исключал признание «навязанного мира». Мир на Украине, по его словам, возможен только при достижении «понимания, соглашения». Он также подчеркивал, что санкции против Москвы не будут сняты до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир» с Киевом.

Шольц пообещал Украине оказывать помощь и сохранять ограничения до тех пор, пока она в этом нуждается.

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Помимо того, канцлер неоднократно говорил о необходимости ведения переговоров с Путиным. С начала военных действий они созванивались девять раз.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, мирные переговоры с Россией сейчас невыгодны ни для Киева, ни для ЕС. Подобные инициативы станут «смертным приговором» для Украины, убежден он. По его мнению, переговорный процесс зафиксирует только временное перемирие, что Россия сочтет «победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики».

В мае российская сторона заявила, что Киев заморозил переговоры, а также решил отойти от стамбульских договоренностей. Позднее в Кремле указывали на отсутствие заинтересованности в диалоге как со стороны Киева, так и западных стран. Условия Москвы будут «совершенно другие», если российско-украинские переговоры возобновятся, говорил помощник президента Юрий Ушаков.

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Теги
Елена Чернышова
Олаф Шольц Военная операция на Украине мирные переговоры
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