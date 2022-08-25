Подоляк заявил, что Украине и ЕС сейчас невыгодно перемирие с Россией
Переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий в настоящее время невыгоден и для Украины, и для Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
«Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать лишь следующий этап войны через определенное время», — заявил он.
Подоляк также подчеркнул, что в случае временных договоренностей с Россией на Украину не рискнут возвращаться многие граждане, не придут инвестиции. «Это будет серая зона, которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — считает советник руководителя Офиса президента.
В то же время, по его словам, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня также невыгоден, поскольку это «спровоцирует Россию на более дерзкое поведение» в экономическом, политическом, дипломатическом планах.
Подоляк отметил, что после начала боевых действий на Украине, так же как в Европе, существенно снизилось качество жизни, однако «это плата за такую интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой». Начать переговоры с Москвой он предложил только после «краха последней надежды России дожать Украину военным путем».
Переговоры делегаций России и Украины по мирному соглашению начались практически сразу после начала активных боевых действий. С конца февраля состоялись несколько очных раундов, последний из которых прошел в Стамбуле 30 марта.
Тогда украинская сторона представила свои предложения по урегулированию в письменном виде. В документе, в частности, говорилось, что Украина готова быть нейтральным и безъядерным государством, а гарантии безопасности для нее не распространяются на Крым и Севастополь.
В середине мая переговоры были приостановлены. В Киеве объяснили это сменой «эмоционального фона» после событий в Буче. В Кремле предупреждали, что в случае возобновления диалога условия Москвы будут «совершенно другие».
В начале апреля западные СМИ опубликовали фото мертвых мирных жителей этого украинского города. В Минобороны России публикации назвали провокацией и заявили, что российские военные не убивают на Украине гражданское население, а российские войска покинули пригороды Киева до того, как появились фотографии.
Россия неоднократно призывала возобновить переговоры. Постпред в ООН Василий Небензя накануне заявил, что Россия рассчитывает на разрешение конфликта мирным путем, но лишь при условии, что цели и задачи Москвы будут выполнены. Российский проект договора о мирном урегулировании Киеву передали в конце апреля. Как говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в нем содержались «четкие формулировки». При этом он утверждал, что украинская сторона постоянно отходит от уже согласованных положений. Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что положения мирного договора будут определяться текущей на момент его заключения военной обстановкой.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для Москвы не будет никакой возможности для переговоров в Киеве, если в занятых российскими войсками регионах страны (Херсонской области и частично — Запорожской) пройдут референдумы о вхождении в состав России. Еще одной чертой, за которой переговоры будут невозможны, он назвал трибунал в Мариуполе над пленными украинскими военными с «Азовстали».