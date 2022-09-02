Шольц пообещал продолжить переговоры с Путиным

Немецкий канцлер заверил, что продолжит общаться с российским президентом на фоне военных действий на Украине. С момента их начала лидеры созванивались девять раз, последний разговор состоялся в конце мая

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с жителями города Эссен, трансляция шла на сайте правительства.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать», — отметил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что находится в тесном контакте с Путиным и не собирается отказываться от взаимодействия.

Сразу после начала военной операции России на Украине Шольц назвал боевые действия «серьезной ошибкой» и предупредил Кремль о «горькой цене», которую придется заплатить. При этом немецкий канцлер продолжил диалог с Путиным. За все время военных действий они созванивались девять раз и обсуждали ситуацию на Украине, переговоры делегаций Москвы и Киева, оплату газа, вывоз украинского зерна и снятие санкций, которые мешают экспорту российских удобрений. Во время звонков президенту России Шольц выступал за прекращение огня на Украине.

Немецкий канцлер неоднократно говорил о важности ведения переговоров с Путиным. 17 июня он сообщил, что продолжит разговаривать с российским президентом, чтобы Россия и Украина подписали мирное соглашение, приемлемое для Киева.

28-го числа Шольц снова подчеркнул необходимость общения с российским президентом, несмотря на разницу во мнениях. При этом он указал на бесполезность переговоров до тех пор, пока Путин сам не поймет, что нужно закончить военные действия.

Читайте на РБК Pro Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Бренды массово игнорируют аудиторию 55+ в рекламе. Что с этим не так Бренды массово игнорируют аудиторию 55+ в рекламе. Что с этим не так Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны в том числе и в будущем», — сказал Шольц 17 августа.

Позиция канцлера ФРГ по отношениям с Россией во время боевых действий вызвала критику как внутри страны, так и за ее пределами. Она была связана и с тем, что правительство Шольца долго не согласовывало поставку вооружений Украине.

В апреле лидер оппозиционного «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины. Он отметил, что канцлер «молчал и говорил только половину правды», а также затягивал поставку оружия Киеву, поэтому общество в Германии и за рубежом быстро перестало воспринимать его как человека с сильным и стратегическим мышлением и потеряло к нему доверие.

Позже украинский посол в Германии Андрей Мельник упрекнул Шольца за «вялость политики». Он напомнил, что с 24 февраля на Украину не приехал ни один представитель немецкого правительства, а сам Шольц, которому не хватает смелости, принял стратегию «подождать и понаблюдать».

Глава немецкого правительства отвергал обвинения в недостаточной помощи для Украины. Он объяснял задержку с поставкой вооружений подготовкой украинских военных к их использованию. 16 июня Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.