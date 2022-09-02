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Шольц пообещал продолжить переговоры с Путиным

Канцлер Германии Шольц выступил за продолжение переговоров с Путиным
Немецкий канцлер заверил, что продолжит общаться с российским президентом на фоне военных действий на Украине. С момента их начала лидеры созванивались девять раз, последний разговор состоялся в конце мая
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с жителями города Эссен, трансляция шла на сайте правительства.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать», — отметил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что находится в тесном контакте с Путиным и не собирается отказываться от взаимодействия.

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Фото:Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Сразу после начала военной операции России на Украине Шольц назвал боевые действия «серьезной ошибкой» и предупредил Кремль о «горькой цене», которую придется заплатить. При этом немецкий канцлер продолжил диалог с Путиным. За все время военных действий они созванивались девять раз и обсуждали ситуацию на Украине, переговоры делегаций Москвы и Киева, оплату газа, вывоз украинского зерна и снятие санкций, которые мешают экспорту российских удобрений. Во время звонков президенту России Шольц выступал за прекращение огня на Украине.

Немецкий канцлер неоднократно говорил о важности ведения переговоров с Путиным. 17 июня он сообщил, что продолжит разговаривать с российским президентом, чтобы Россия и Украина подписали мирное соглашение, приемлемое для Киева.

28-го числа Шольц снова подчеркнул необходимость общения с российским президентом, несмотря на разницу во мнениях. При этом он указал на бесполезность переговоров до тех пор, пока Путин сам не поймет, что нужно закончить военные действия.

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«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны в том числе и в будущем», — сказал Шольц 17 августа.

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Олаф Шольц

Позиция канцлера ФРГ по отношениям с Россией во время боевых действий вызвала критику как внутри страны, так и за ее пределами. Она была связана и с тем, что правительство Шольца долго не согласовывало поставку вооружений Украине.

В апреле лидер оппозиционного «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины. Он отметил, что канцлер «молчал и говорил только половину правды», а также затягивал поставку оружия Киеву, поэтому общество в Германии и за рубежом быстро перестало воспринимать его как человека с сильным и стратегическим мышлением и потеряло к нему доверие.

Позже украинский посол в Германии Андрей Мельник упрекнул Шольца за «вялость политики». Он напомнил, что с 24 февраля на Украину не приехал ни один представитель немецкого правительства, а сам Шольц, которому не хватает смелости, принял стратегию «подождать и понаблюдать».

Глава немецкого правительства отвергал обвинения в недостаточной помощи для Украины. Он объяснял задержку с поставкой вооружений подготовкой украинских военных к их использованию. 16 июня Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Жанна Антохина
Олаф Шольц Германия Владимир Путин переговоры Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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