Шольц и Зеленский назвали условие мирного урегулирования конфликта

Шольц и Зеленский: мирное урегулирование конфликта возможно только при выводе войск России

Дипломатическое решение конфликта на Украине возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск, заявили Шольц и Зеленский. Ранее российский МИД сообщил, что Украина не ответила на проект мирного договора

Фото: Минобороны РФ

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии прекращения боевых действий и вывода войск России. Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров, написал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Twitter.

«Они дали понять, что решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — рассказал он.

Помимо перспектив мира на переговорах лидеры обсудили ситуацию на передовой, дальнейшее давление на Россию, усиление санкций, написал Зеленский в Twitter. Он поблагодарил Германию за поддержку в сфере обороны и выразил надежду на помощь Берлина на пути Украины в Евросоюз.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В начале марта Генассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска. Кремль продолжил заявлять о стремлении достичь целей военных действий — «денацификации» и «демилитаризации».

Переговоры между делегациями России и Украины начались 28 февраля, проходили в несколько раундов, однако не давали результата. Самой эффективной стала последняя очная встреча в Стамбуле 29 марта. Тогда Украина предложила обеспечить ее безопасность странам из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе России, Турции, Германии. При этом Киев отметил, что система гарантий не будет действовать в Крыму и на части территории Донбасса. Согласно тому же договору, страны-гаранты должны помочь Украине вступить в ЕС.

Взамен на эти условия Украина должна принять нейтральный и безъядерный статус, а также отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения, в том числе иностранных военных баз и войск.

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Тогда же украинская делегация предложила заморозить вопрос о принадлежности Крыма на 15 лет, а статус Донбасса согласовать на встрече президентов. Зеленский не раз предлагал российскому лидеру Владимиру Путину встретиться задолго до военной операции и несколько раз в ходе нее, однако Кремль заявлял о возможности переговоров только при выработке конкретных условий в рамках делегаций.

В начале апреля Москва и Киев заявляли, что переговоры зашли в тупик. 9 мая глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что переговоры идут в дистанционном формате. Но они проходят «вяло и нерезультативно», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждению, но Москва «не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах». На следующий день Путин в разговоре с Шольцем обвинил Киев в том, что он, «по сути, заблокировал» переговорный процесс.

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что между Киевом и Москвой нет переговоров, они не ведутся «ни в каком виде», так как Украина не ответила на российский проект мирного договора и практически вышла из переговорного процесса. Глава МИДа Сергей Лавров указал на то, что украинской делегацией управляют США и Великобритания. Пентагон исключал вмешательство в переговоры.