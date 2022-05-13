Шольц исключил признание «навязанного мира» на Украине
Мир на Украине будет возможен только при достижении «понимания, соглашения», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии, передает Zeit. «Мы не примем навязанный Украине мир», — подчеркнул он.
Глава германского правительства назвал целью Москвы на Украине «укрепление своего влияния и расширение территории». «Реваншизм и империализм не будут определять реальность в Европе», — пообещал Шольц.
По его мнению, украинцы будут ощущать на себе последствия нынешнего конфликта «и через 100 лет».
Шольц заверил, что Берлин будет продолжать помогать Киеву, но эта помощь не должна перерасти в военное столкновение между Россией и НАТО.
В пятницу канцлер поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он указал на ответственность Москвы за ситуацию с продовольствием в мире, призвал к прекращению огня на Украине и назвал «неверным заявление, что там правят нацисты». Путин в свою очередь сообщил Шольцу, что переговоры между Россией и Украиной, «по сути, заблокированы Киевом». Он рассказал о «мерах по обеспечению безопасности мирных жителей» и эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе. Российский лидер заявил о «продолжающихся грубых нарушениях исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права».
На совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном 9 мая Шольц призвал возобновить переговоры между Москвой и Киевом, чтобы они стали «более конкретными» и чтобы договоренности были достигнуты. «Невозможно представить», чтобы Украина согласилась на «продиктованный ей мир» и на ситуацию, в которой ей «навязывают» условия, которые она не может принять по соображениям суверенитета и территориальной целостности, отметил он.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле 29 марта, на ней украинская делегация передала российской проект документа об урегулировании. Москва в апреле направила Киеву свои предложения. Среди требований, которые российское руководство ранее выдвигало в качестве возможных положений мирного соглашения, — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее отказ от вступления в НАТО, признание Киевом Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
После мартовских переговоров российская сторона не раз заявляла, что Украина отошла от стамбульских договоренностей, а обсуждение зашло в тупик. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что процесс усложнился после событий в Киевской области, Мариуполе, Волновахе.
9 мая помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры в дистанционном формате не прекращены.