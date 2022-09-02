Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию

Германии не стоит в одностороннем порядке прекращать импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас в страну поступают лишь его небольшие объемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене.

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию [с вопросом газоснабжения]. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает [из России]. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — подчеркнул Шольц.

При этом он добавил, что, Германии необходимо расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы «никогда не быть зависимым». По словам Шольца, для этого нужны новые трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.

Кроме этого, канцлер отметил, что Берлин своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ.

Ранее Шольц говорил, что Россия перестала быть надежным поставщиком газа для страны. Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», которую «Газпром» объяснил техническими причинами и проблемами с возвращением турбины Siemens из ремонта. Берлин считает, что сокращение поставок вызвано политическими причинами, Москва это отрицает.

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В ФРГ поставили цель — к ноябрю довести уровень газа в ПХГ страны до 95%. По состоянию на 26 августа хранилища были заполнены на 81,28%, следует из данных Федерального сетевого агентства. При этом многие немецкие политики высказали мнение, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшее годы.

В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. Некоторые страны ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам. В Германии, в частности, этой осенью и зимой все общественные здания будут отапливаться до 19 градусов вместо 22-х.