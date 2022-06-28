Шольц исключил отмену санкций без «справедливого мира» России с Украиной
Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир» с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Merkur на саммите G7.
Чтобы условия мирного соглашения не были навязаны Киеву, страны «Группы семи» должны продолжать санкционное давление на Москву, считает Шольц.
В мае канцлер подчеркивал, что Берлин не примет «навязанный Украине мир». Он пообещал и дальше помогать Киеву, но призвал не допустить военного столкновения между Россией и НАТО.
Военная операция на Украине началась в конце февраля. Почти сразу после начала боевых действий стороны конфликта начали обсуждать условия возможного мира. Российская делегация получила от украинской предложения по урегулированию в письменном виде после встречи в Стамбуле в конце марта, а спустя почти месяц передала Киеву свои, но ответа не получила. В Кремле в апреле заявили о стремлении завершить спецоперацию на Украине путем переговоров. Однако вскоре диалог был заморожен по инициативе Киева: там пояснили, что на фон переговоров повлияли события в Буче.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня сказал, что Москва будет готова к миру при выполнении Украиной всех российских требований. Глава МИДа Сергей Лавров в конце апреля отмечал, что параметры договора между двумя странами будут определяться «той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью».
Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая назвал условием для переговоров возврат утраченных в ходе боевых действий территорий. В российском МИДе такую позицию раскритиковали, усомнившись в искренности Киева найти мирное решение конфликта. Глава украинской делегации Давид Арахамия в начале июня заявил, что для возобновления диалога переговорную позицию Украины необходимо усилить, в том числе поставками оружия из-за рубежа. Позднее он допустил, что переговорную позицию Киева сможет укрепить запланированное на конец августа контрнаступление ВСУ.