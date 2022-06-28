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Военная операция на Украине ,  
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Шольц исключил отмену санкций без «справедливого мира» России с Украиной

До этого момента страны G7 должны продолжать санкционное давление на Россию, заявил канцлер на саммите «Семерки». Раньше Шольц уже подчеркивал, что Германия не примет навязанный Украине мир
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир» с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Merkur на саммите G7.

Чтобы условия мирного соглашения не были навязаны Киеву, страны «Группы семи» должны продолжать санкционное давление на Москву, считает Шольц.

В мае канцлер подчеркивал, что Берлин не примет «навязанный Украине мир». Он пообещал и дальше помогать Киеву, но призвал не допустить военного столкновения между Россией и НАТО.

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Фото:РИА Новости

Военная операция на Украине началась в конце февраля. Почти сразу после начала боевых действий стороны конфликта начали обсуждать условия возможного мира. Российская делегация получила от украинской предложения по урегулированию в письменном виде после встречи в Стамбуле в конце марта, а спустя почти месяц передала Киеву свои, но ответа не получила. В Кремле в апреле заявили о стремлении завершить спецоперацию на Украине путем переговоров. Однако вскоре диалог был заморожен по инициативе Киева: там пояснили, что на фон переговоров повлияли события в Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня сказал, что Москва будет готова к миру при выполнении Украиной всех российских требований. Глава МИДа Сергей Лавров в конце апреля отмечал, что параметры договора между двумя странами будут определяться «той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая назвал условием для переговоров возврат утраченных в ходе боевых действий территорий. В российском МИДе такую позицию раскритиковали, усомнившись в искренности Киева найти мирное решение конфликта. Глава украинской делегации Давид Арахамия в начале июня заявил, что для возобновления диалога переговорную позицию Украины необходимо усилить, в том числе поставками оружия из-за рубежа. Позднее он допустил, что переговорную позицию Киева сможет укрепить запланированное на конец августа контрнаступление ВСУ.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Германия Олаф Шольц Украина санкции против России

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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