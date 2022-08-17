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Шольц счел важным прямое общение с Путиным во время кризиса на Украине

Канцлер Германии Шольц счел важным прямое общение с Путиным во время кризиса на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным прямое общение с российским президентом Владимиром Путиным особенно во время кризиса на Украине. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», — сказал Шольц (цитата по ТАСС).

Однако в ближайшем будущем, по его мнению, пока Россия не закончит спецоперацию на Украине, не выведет войска и не заключит мир, нормализовать отношения невозможно. «Я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — добавил канцлер.

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Олаф Шольц

Последний разговор Шольца и Путина состоялся в 13 мая. В телефонном разговоре с российским президентом канцлер Германии заявил, что прекращение огня на Украине должно быть достигнуто как можно скорее, и назвал «неверным заявление, что там правят нацисты». Кроме того, Шольц указал Путину на ответственность России за глобальную ситуацию с продовольствием.

В сообщении Кремля о разговоре политиков говорилось, что российский лидер рассказал главе немецкого правительства о, «по сути, заблокированных Киевом» переговорах по урегулированию. Также Путин отметил «продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права» и меры по обеспечению безопасности мирных жителей и эвакуации с «Азовстали».

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