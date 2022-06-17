Шольц посчитал необходимым говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что продолжит это делать. Об этом он сказал в интервью агентству DPA.
«Абсолютно необходимо говорить с [президентом России Владимиром] Путиным, и я буду продолжать это делать, как и президент Франции», — сказал Шольц.
При этом немецкий канцлер заявил, что Москва не может диктовать Киеву условия мирного соглашения. По его словам, Россия должна «вывести войска» и после этого достичь соглашения, которое будет приемлемо для Украины.
Отвечая на вопрос агентства о своевременной поставке тяжелого вооружения Украине для боевых действий в Донбассе, Шольц заявил, что оно будет поставлено вовремя. По его словам, Берлин поставит противоракетную систему, которая «способна спасти Одессу или Киев». Кроме того, Германия, Великобритания и США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня, сообщил Шольц.
Комментируя западные инициативы о дипломатическом решении ситуации, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в колонке для Foreign Affairs назвал «ошибочным» представление о возможном компромиссе с Москвой.
»С той минуты, как российские войска пересекли границы Украины, некоторые западные комментаторы призвали к компромиссу с Москвой. Мы привыкли к такого рода предложениям и слышали их много раз в период с 2014 по 2022 год», — написал Кулеба.
По его мнению, Россия «отвергла» все содержательные переговоры, поскольку ожидает, что западная поддержка Украины начнет со временем ослабевать. В связи с этим он призвал США и европейские страны продолжить оказание военной помощи Украине, которой необходимо «больше вооружения», чтобы «переломить ситуацию».
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. В конце марта Минобороны России заявило, что главная задача российских войск на данном этапе — «полное освобождение Донбасса».
Москва и Киев с конца февраля вели переговоры о мирном урегулировании, но в апреле они были приостановлены. Россия заявляла, что готова вернуться к ним. О необходимости продолжить переговоры между Москвой и Киевом также заявляли и на Западе, в том числе в Британии и Франции.