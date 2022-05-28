Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций
Владимир Путин
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля.
«Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении Кремля.
Стороны также обсудили ход российской военной операции на Украине и состояние переговоров Москвы и Киева.
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