Шольц отверг критику за медленные поставки вооружения Украине

Олаф Шольц (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Сообщения о том, что Германия не предоставляет Украине необходимую военную помощь и не поставляет оружие, не соответствуют действительности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», — ответил Шольц на вопрос корреспондента, как он относится к термину «шольцен», когда «кто-то что-то обещает, но не выполняет».

Он пояснил, что, прежде чем отправлять Киеву современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, нужно сначала научить украинских военных ими пользоваться. Шольц добавил, что вооружение нельзя купить как автомобили в дилерских центрах.

16 июня Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем представители стран Евросоюза обещали Украине дальнейшую военную помощь и поддержку кандидатуры Киева в ЕС.

В конце мая немецкая газета Welt писала, что Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума. По данным издания, с конца марта Берлин не поставил Киеву «хоть сколько-нибудь значительных вооружений». В период с 30 марта по 26 мая на Украину были отправлены всего две партии оружия, и обе содержали небольшие устройства. В одной, отправленной в середине мая, были противотанковые мины, в другой, ушедшей на Украину месяцем раньше, — части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатка и мины.

В ответ на публикацию Минобороны Германии отказалось комментировать поставки вооружений на Украину, сославшись на секретность.