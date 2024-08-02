Axios узнал об угрозе Байдена прекратить помощь Израилю

Axios: Байден пригрозил не помогать Израилю при эскалации на Ближнем Востоке

Накануне Байден сказал Нетаньяху, что в случае повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке Израилю не стоит рассчитывать на помощь США. Вашингтон настаивает на заключении соглашения об освобождении заложников, пишет портал

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Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что его страна рискует остаться без помощи Вашингтона, если произойдет очередной шаг к эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным портала, накануне, 1 августа, Байден провел «жесткий» телефонный разговор с Нетаньяху. В нем он потребовал от израильского премьера прекратить эскалацию напряженности в регионе и немедленно приступить к переговорам об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, сообщили Axios два американских чиновника.

По мнению собеседников Axios, Нетаньяху во время визита в Соединенные Штаты в конце июля намеренно оставил Байдена и американское руководство в неведении относительно планируемых убийств высокопоставленных представителей «Хезболлы» и ХАМАС в Бейруте и Тегеране. Оба убийства произошли менее чем через неделю после первого за четыре года визита Нетаньяху в Белый дом, отмечает издание.

В ходе беседы Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить атаку Ирана, но после этого Вашингтон ожидает, что Тель-Авив не пойдет на дальнейшую эскалацию и перейдет к переговорам о соглашении по заложникам, сообщили источники.

Байден также предупредил Нетаньяху, что в случае повторной эскалации конфликта Израилю не следует рассчитывать на помощь США, добавил один из собеседников издания.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб вместе с телохранителем в Тегеране в месте, где остановился, 31 июля. Источники Al Hadath и Al Arabiya сообщили, что это произошло в результате прямого попадания ракеты. Источники NYT утверждали, что Хания погиб в результате дистанционной активации бомбы, заложенной в гостевом доме.

Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль, последний официально не признавал причастность к его гибели.

За день до смерти Хании Sky News Arabia и Al Hadath сообщили о гибели одного из высокопоставленных командиров проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра при ударе Израиля по Бейруту. Армия обороны Израиля подтвердила удар и гибель Шукра.

NYT писала со ссылкой на иранских чиновников, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Как сообщил CNN источник, США попросили Тегеран не мстить за случившееся.