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При ударе Израиля погиб куратор проекта высокоточного оружия «Хезболлы»

Источники Sky News Arabia и «Аль-Хадат» сообщают о гибели одного из высокопосталвенных командиров «Хезболлы» при ударе Израиля по Бейруту, но информация противоречива. Фуад Шукр курировал ракетный проект группировки

Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Sky News Arabia гибель одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шукра, при ударе Израиля по южному пригороду Бейрута. Информацию подтвердили источники телеканала «Аль-Хадат». Группировка пока не подтвердила информацию о гибели Шукра.

Вместе с тем ряд источников утверждает, что информацию о гибели Шукра преждевременна. Высокопоставленный представитель правительства Ливана заявил CNN, что тот выжил после израильской атаки. Иранское агентство Tasnim также сообщило, что «попытка убийства лидера «Хезболлы» Фуада Шукра провалилась».

Израиль заявлял, что целью удара по столице Ливана был командира «Хезболлы», которого военные считали ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и гражданских лиц. Фуад Шукр является военным советником лидера группировки, Хасана Насраллы, израильтяне считают его вторым человеком в «Хезболле», пишет «Аль-Хадат».

Армия обороны Израиля называла Шукра руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы».

Материал дополняется.

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