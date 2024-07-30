Израиль нанес удар по Бейруту

Целью израильского удара был один из высокопоставленных командиров «Хезболлы», куратор проекта по созданию высокоточных ракет

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Израильская армия сообщила об ударе по столице Ливана, городу Бейрут, целью был один из командиров группировки «Хезболла», которого военные назвали ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и гражданских лиц.

Удар был нанесен по южному пригороду ливанской столицы. Корреспонденту ТАСС источник в администрации района Харет-Хорейк сообщил, что, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. Удар пришелся по госпиталю Бахман, в 100 м от штаба «Хезболлы».

Источник Reuters сообщил, что целью удара был высокопоставленный командир «Хезболлы», его судьба не известна. Times of Isrаel пишет, что целью был Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, старший советник лидера террористической группировки Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля называла его руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы».

27 июля ракета попала в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 11 детей и пострадали несколько десятков человек. Израиль обвинил в причастности к атаке группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане. Группировка причастность к атаке не признала, однако за час до сообщения об ударе по Мадждаль-Шамсу «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.

Официальные власти Ливана осудили обстрел Мадждаль-Шамса. «Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», — говорилось в заявлении Бейрута.