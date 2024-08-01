CNN узнал, что Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство Хании
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к властям Ирана с просьбой не мстить за убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным канала, Блинкен попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара, шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани передать Ирану и представителям ливанской группировки «Хезболла» просьбу не реагировать на убийства Хании в Тегеране и куратора высокоточного оружия «Хезболлы» Фуада Мохсена Шукра в Бейруте.
Шукр был убит в результате удара Израиля по столице Ливана. Израильские власти считают его ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По данным Госдепартамента США, Шукр играл «центральную роль» в атаке на казарму корпуса морской пехоты США в 1983 году, во время Первой ливанской войны, в результате чего погиб 241 американский морской пехотинец. США назначили за его голову вознаграждение в размере $5 млн.
31 июля Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране. Они приехали в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пазешкиана, которая прошла 30 июля. ХАМАС обвинил в убийстве «сионистов».
Высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Захри заявил Reuters, что произошедшее является «серьезной эскалацией, направленной на то, чтобы сломить волю ХАМАС». В российском МИДе назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.
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