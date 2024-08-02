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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT узнала о плане США отправить больше боевых самолетов в помощь Израилю

NYT: США отправят дополнительные самолеты на Ближний Восток после гибели Хании
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Из-за угрозы нового удара Ирана по Израилю после убийства в Тегеране одного из лидеров ХАМАС Хании США хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты, чтобы помочь Израилю отразить атаку
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

США готовятся к отправке дополнительных боевых самолетов на Ближний Восток из-за напряженности между Израилем и Ираном, пишет The New York Street Journal (NYT) со ссылкой на источники.

Ночью 31 июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания при взрыве в резиденции, где он остановился. В Иран Хания прибыл на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. 2 августа главу политбюро похоронили в Катаре.

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. Впрочем, как правило, страна никак не комментирует свои операции против Ирана или Сирии. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.

В МИД Ирана заявили, что Израиль «перешел красную черту» убийством главы политбюро палестинского движения, это поставило «под угрозу» мир в регионе и на международной арене.

На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных самолетов. Один из источников NYT заявил, что американские силы в регионе принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты себя и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок (например, ливанской «Хезболлы»).

По словам собеседников газеты, число самолетов еще обсуждается, кроме того, отправка окончательно не одобрена руководством, в том числе главой Пентагона Ллойдом Остином. США стремятся принять меры так, чтобы не создавать впечатления эскалации конфликта.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Израиль и Иран уже обменивались ударами весной. 1 апреля Израиль атаковал иранское консульство в Дамаске, погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции. 14 апреля Тегеран ответил на это, атаковав Израиль с помощью 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. 99% объектов были перехвачены, сообщали в израильской армии. Более 80 беспилотников помогли сбить американские силы.

NYT отмечает, что Иран в апреле заранее предупредил об ударе, поэтому у США и Израиля было время подготовиться к нему. Неясно, будет ли сейчас достаточно времени перед новой потенциальной атакой.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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