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Война Израиля с ХАМАС ,  
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NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Аятолла отдал приказ сразу после гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании, в которой Тегеран обвинил израильскую сторону. В апреле Иран атаковал Израиль дронами и ракетами после удара по Дамаску, где погибли офицеры КСИР
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Приказ был отдан утром 31 июля на чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана после того, как стало известно о гибели Хании, в которой Тегеран и ХАМАС обвинили израильскую сторону. Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.

В апреле Иран совершил массированную атаку на Израиль, запустив в его сторону сотни ракет и дронов после гибели офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ходе израильского удара по Дамаску. NYT отмечает, что тогда о своем ответе Тегеран объявил заранее, и большинство воздушных целей было перехвачено.

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Исмаил Хания

Как именно будет действовать Тегеран сейчас, пока неясно. Со слов источников, иранские военные командиры рассматривают возможность еще одной комбинированной атаки беспилотников и ракет на военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы, но постараются избегать ударов по гражданским целям. Иран может привлечь союзные силы в Йемене, Сирии и Ираке.

За Хаменеи — последнее слово во всех государственных вопросах, он же является главнокомандующим вооруженными силами. По словам собеседников NYT, он поручил КСИР и армии подготовиться к возможному расширению конфликта на Ближнем Востоке, в том числе вероятным ударам Израиля и США по Ирану.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Комментируя смерть Хании, Хаменеи назвал долгом Ирана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». Другие официальные лица, в том числе президент Масуд Пезешкиан, представители МИДа и миссии Ирана при ООН также пообещали меры против Израиля. По словам опрошенных NYT аналитиков, Тегеран считает их необходимыми не только в качестве ответа, но и сдерживания — чтобы не допустить убийства Израилем других высокопоставленных противников, например, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы или командующего силами спецназначения КСИР «Аль-Кудс» Исмаила Каани.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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