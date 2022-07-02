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Качиньский пообещал «не отступать» по вопросу репараций от Германии

Польша скоро будет вправе «ударить кулаком по столу» в вопросе репараций от Германии, считает Качиньский. Он поинтересовался, почему ФРГ не может «платить нам, чем мы хуже». В Берлине считают вопрос репараций закрытым
Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский (Фото: Alik Keplicz / AP)

Польше следует продолжать защищать свои интересы, республика намерена и дальше добиваться выплаты репараций со стороны Германии за преступления нацистского режима. Об этом заявил председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на встрече с жителями Белостока, передает Forsal. Партия занимает 228 мест из 460 в польском Сейме.

«Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?», — поинтересовался политик.

Он указал, что некоторые обвиняют сторонников получения репараций от Германии в посещении «неправильных школ», однако Варшава не может «отступать» или проводить мягкую политику, а также «давать другим и ничего не требовать взамен, потому что это просто всегда плохо кончается».

«Мы должны твердо ставить свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто так не помогает, как мы, то мы защищаем польские интересы, потому что на данный момент украинцы, какой бы ни была наша история, <...> тоже защищают нашу независимость», — подчеркнул Качиньский.

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Natemat указывает, что политики из «Права и справедливости» участили свои публичные требования репараций от Германии на фоне приближения очередных парламентских выборов в Польше, которые запланированы на осень 2023 года.

Во время встречи со сторонниками в Сохачеве в начале июня, Качиньский также поднял вопрос репараций. Он заявил, что в политике существует «что-то вроде тайминга, момента», когда одна из сторон должна выступить с рядом требований. Глава партии добавил, что «приближается этот момент, когда нужно ударить кулаком по столу». Политик тогда же отметил, что Германия претендует на роль «моральной державы». «Если они моральная держава, то я высокий блондин», — сказал он.

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«Граждане Польши имеют право возмущаться лицемерным отношением Германии, немецких политиков, считающих, что слов «извините, пожалуйста, простите меня» будет достаточно, чтобы урегулировать этот вопрос. Это не правда», — заявил депутат от PiS Аркадиуш Муларчик порталу RP.pl.

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Специальная комиссия Польского сейма по репарациям оценила в 2017 году нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Однако в марте 2018 года требуемую сумму выплат увеличили в несколько раз — она достигла $850 млрд. Эта сумма была установлена с поправкой на изменившийся за прошедшие годы курс доллара. Позднее сумму снизили на почти $300 млрд до $543 млрд, но уже в октябре 2018 года в польском Сейме сочли, что объем ожидаемых репараций от Германии следует снова пересчитать.

Власти Германии признают ответственность страны за разрушения в Польше, однако отрицают необходимость новых платежей, указывая на резолюцию польского правительства от 1953 года. Согласно этому документу, Варшава признает исполнение Берлином всех своих обязательств по выплате ущерба. Bild отмечал, что Германия и Польша подписали в 1991 году новое соглашение о добрососедстве, оно было призвано окончательно закрыть вопрос репараций. Тогда Германия выплатила Польше €1,3 млрд.

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Власти Польши также отмечали, что репарации могут затребовать и у России, у Варшавы такое право есть. Замглавы польского МИД Павел Яблонский в январе 2020 года заявлял, что официальная Москва виновна в оккупации Польши на протяжении десятилетий. Экс-президент Польши Лех Валенса при этом раскритиковал требование репараций и призвал «двигаться дальше» для налаживания отношений с Россией.

В Совете Федерации затем выразили уверенность, что тема репараций поднимается в Польше для внутренней аудитории. «Понятное дело, что никакой выплаты репарации не будет» — заверил в беседе с РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что в Варшаве таким образом «пожинают ветер, а получат бурю».

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Польша Германия репарации Ярослав Качиньский Вторая мировая война
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