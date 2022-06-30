Кадыров пригрозил «забрать» Польшу и Румынию, «если они нас не поймут»

«Чем больше страна, тем интереснее», а Россия, «забрав» их, сможет «диктовать свои правила», считает Кадыров. По его словам, российские войска должны защищать свою территорию и весь мир

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Российские и чеченские военнослужащие «заберут» Польшу и Румынию, если эти страны «не поймут» устремлений Москвы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая в Российском университете спецназа на территории республики, видеообращение Кадыров опубликовал в Telegram.

«Заберем Варшаву, Польшу, Румынию. <...> Чем больше страна, тем интереснее. <...> Будем наши правила диктовать», — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, Россия должна охранять не только свою территорию, но и соседние страны, а также весь мир, чтобы граждане имели возможность спокойно растить детей и строить семьи.

Польша и Румыния (обе страны входят в ЕС и НАТО) оказывают Украине военную и другую помощь. В российском Минобороны утверждают, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаются польские наемники. Румынские власти предлагали увеличить контингент НАТО в стране.

В середине апреля Кадыров заявил, что российские войска собираются начать «наступательную волну» на все города Украины и назвал целью спецоперации освобождение их от от «нациков» и «бандеровцев». Президент России Владимир Путин накануне сказал, что конечными целями спецоперации являются освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для самой России. Еще до начала спецоперации глава государства подчеркивал, что не намерен восстанавливать Россию в границах империи.