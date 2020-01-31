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Политика ,  
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МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

Отвечая на вопрос о том, должны ли идти репарации от России, Яблонский сказал: «Безусловно, да. Это вопрос абсолютно однозначный». По его словам, Россия виновна в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий.

«В нынешней политической ситуации попытки договориться с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эту тему нужно постоянно поднимать, так как она не имеет сроков давности», — заявил замминистра.

В начале января польский сейм принял резолюцию о противодействии манипулированию историей, в которой уравнивается ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны.

25 января лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплатить компенсацию за ущерб стране в ходе войны.

Высказывания польских чиновников о причинах Второй мировой войны на протяжении всего 2019 года опровергали российские официальные лица. В конце декабря Владимир Путин напомнил о после Польши в Германии 1930-х годов Юзефе Липски, который обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент России назвал его сволочью и антисемитской свиньей. После слов Путина российского посла вызвали в польский МИД.

Теги: Польша, Россия, репарации, Вторая мировая война
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