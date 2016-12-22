Президент Польши потребовал от Германии новых репараций

Анджей Дуда подтвердил, что Варшава намерена потребовать от немецкого правительства новых выплат за разрушения в годы войны. Ненависти к немцам поляки не чувствуют, отметил он, однако в финансовом плане Берлин все еще в долгу

Варшава в 1944 году (Фото: РИА Новости)

Президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что не считает вопрос о репарациях Германии за разрушения в ходе Второй мировой войны полностью решенным. В частности, он напомнил о разрушенной в ходе боев Варшаве.

«На мой взгляд, вопрос о выплате репараций еще не закрыт. В польском парламенте, в сейме, эту тему изучает группа экспертов. Депутаты обсудят эту тему и примут решение о наших дальнейших шагах», — сказал Дуда.

Президент Польши сослался на мнение своего предшественника, Леха Качиньского, считавшего, что Германия все еще остается должна Польше. «Это, в частности, касается ущерба, причиненного Варшаве, которая была разрушена до основания. Промежуточные результаты работы экспертной группы подтверждают, что эти потери так и не были компенсированы. Так что это вопрос честности и ответственности», — заявил польский президент.

Вместе с тем Дуда отметил, что сам лично не чувствует ненависти к немцам, несмотря на то, что в годы войны его родственники также участвовали в боях, а брат его деда был убит гестапо. «Мы, католики, по-людски прощаем друг друга. Я говорю от имени моей семьи: мы не чувствуем ненависти к немецкому народу», — сказал он.

В польском сейме действует комиссия по репарациям, которая продолжает проводить оценку ущерба, нанесенного стране в ходе Второй мировой. Осенью 2017 года потери Польши комиссия оценила в $48,8 млрд. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз. Согласно оценкам, озвученным в начале марта, Берлин должен выплатить Польше еще $850 млрд — эта сумма была установлена с поправкой на изменившийся за прошедшие годы курс доллара. Позднее сумму снизили, однако в начале октября в польском сейме заявили, что сумму вновь нужно пересчитать.

Власти ФРГ, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат, ссылаясь на резолюцию польского правительства от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что Германия исполнила все свои обязательства по выплате ущерба. Как отмечает Bild, позднее, уже в 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, которое было призвано окончательно урегулировать вопросы компенсаций. Тогда ФРГ выплатила Польше €1,3 млрд.

Значительная часть Варшавы оказалась разрушена в августе—октябре 1944 года, в ходе подавления Варшавского восстания. Для того, чтобы ликвидировать повстанцев, войска Третьего рейха наносили авиа- и артиллерийские удары по неподконтрольным кварталам польской столицы. По некоторым оценкам, число жертв Варшавского восстания может достигать от 150 тыс. до 200 тыс. человек.