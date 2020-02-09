В Совфеде оценили требования польского министра о репарациях

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Разговоры польских политиков о репарациях со стороны России больше направлены на внутреннюю аудиторию. Об этом РБК сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков после слов бывшего президента Польши Леха Валенсы, сравнившего заявления о компенсациях с требованиями вернуть «молодые годы».

«Это больше направлено на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю, потому что понятное дело, что никакой выплаты репарации не будет», — сказал Цеков.

По мнению сенатора, обвинениями в адрес России польские политики «пожинают ветер, а получат бурю». Цеков выразил уверенность, что со временем мировое сообщество поймет, что Польша была союзником гитлеровской Германии.

«Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские. Польша была природным союзником Гитлера по своей сути. Многие обвинят ее со временем в этом», — добавил Цеков.

С тем, что плоды деятельности правительства Польши и заявлений замглавы МИДа Павла Яблонского покажет время, согласна и сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.