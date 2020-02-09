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В Совфеде оценили требования польского министра о репарациях

Фото: Олег Яковлев / РБК

Разговоры польских политиков о репарациях со стороны России больше направлены на внутреннюю аудиторию. Об этом РБК сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков после слов бывшего президента Польши Леха Валенсы, сравнившего заявления о компенсациях с требованиями вернуть «молодые годы».

«Это больше направлено на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю, потому что понятное дело, что никакой выплаты репарации не будет», — сказал Цеков.

По мнению сенатора, обвинениями в адрес России польские политики «пожинают ветер, а получат бурю». Цеков выразил уверенность, что со временем мировое сообщество поймет, что Польша была союзником гитлеровской Германии.

«Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские. Польша была природным союзником Гитлера по своей сути. Многие обвинят ее со временем в этом», — добавил Цеков.

С тем, что плоды деятельности правительства Польши и заявлений замглавы МИДа Павла Яблонского покажет время, согласна и сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

В беседе с РБК она заявила, что России не стыдно, что СССР освободил Польшу от немецких захватчиков. «Теперь посмотрим, что Польша сделает для нас, хотя бы в плане уважения, хотя бы в плане уважения своего народа и уважения к тем, кто погиб в Освенциме», — отметила сенатор.

В январе Яблонский заявил, что Варшава обладает безусловным правом требовать от Москвы репарации за ущерб во время Второй мировой войны и последующую «советскую оккупацию». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ посоветовала министру «не шаромыжничать».

Теги: Польша, Россия, сенаторы, новости РБК
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