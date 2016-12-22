Власти Польши решили пересчитать сумму требуемых репараций от Германии

Польша пересчитает по новой технологии потери страны во Второй мировой войне, чтобы предъявить Германии претензии на репарации. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, в настоящее время ведется работа над новым докладом о военных потерях. Согласно данным старого доклада, который был составлен в 1947 году, потери Польши оценивались в $50 млн по действовавшему тогда курсу. «Получается сумма почти в 850 миллиардов долларов. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — заметил Мулярчик.

В сентябре 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал рассмотреть инициативу депутатов сейма о требовании репараций с России и Германии.

В начале марта 2018 года Мулярчик заявил, что Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд репараций, однако спустя несколько дней он сказал, что власти Германии обязаны выплатить полякам $543 млрд. Он отмечал, что получить компенсацию от Германии «более реально», чем от России.