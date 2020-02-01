Захарова сочла шаромыжничеством слова замглавы МИД Польши о репарациях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шаромыжничеством заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о безоговорочном праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

«Он (Павел Яблоньский. — РБК) добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности. Павел, перестаньте шаромыжничать», — отметила Захарова, выразив надежду, что польские СМИ смогут верно интерпретировать значение глагола «шаромыжничать», а также расскажут польскому дипломату об этимологии данного слова.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью Radio Zet заявил о полном праве Варшавы требовать с России репарации за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны. До этого тему выплаты Польше репараций затрагивал лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что помимо Германии, репарации Польше должна платить и Россия. Качиньский отметил, что во время Второй мировой войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Он добавил, что во время Первой мировой войны Польша также была разрушена.

Осенью 2017 года комиссия по репарациям в сейме Польши оценила в $48,8 млрд ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. При этом в марте 2018 года глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик, заявил, что, Берлин должен выплатить Польше еще $850 млрд. Позднее сумму снизили более чем на $300 млрд, однако в начале октября в польском сейме заявили, что сумму вновь нужно пересчитать.

В свою очередь, немецкие власти признали свою ответственность за разрушения, однако они сослались на резолюцию польского кабмина, принятую в 1953 году. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба.

В сентябре 2019 года президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию. По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали».

Слово «шаромыжник» имеет несколько значений. В толковом словаре Ушакова «шаромыжником» называется человек, который любит поживиться за чужой счет. Также существует версия о том, что это слово произошло от французского выражения cher ami («милый друг»), которое появилось во времена Отечественной войны 1812 года благодаря пленным французам. Легенда гласит о том, что французы подходили к русским солдатам и просили какого-нибудь пропитания, обращаясь к ним с фразой сher ami, откуда и появилось соответствующее название.