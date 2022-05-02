Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии

Руководство России «не уважает лидерство США», а потому его представители используют риторику ядерного оружия, заявил Трамп. Ранее Лавров говорил, что «натовцы» искусственно раздувают угрозу, риск начала ядерной войны вырос

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Staff / Getty Images News)

Москва проявляет «неуважение к лидерству» Вашингтона заявлениями по вопросу ядерного оружия, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Небраска, трансляцию вел телеканал C-Span.

«[Президент России Владимир] Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — заявил Трамп (цитата по ТАСС).

В этих условиях, продолжил он, США имеют президента, «который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху».

В конце февраля российский президент приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства, эти силы предназначаются для сдерживания агрессии, направленного против России и ее союзников, в том числе — в войне с применением ядерного оружия. На следующий день, 28 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении поручения, сообщив, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Тихоокеанского и Северного флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

В Кремле позднее подчеркнули, что любой результат спецоперации на Украине не станет поводом для применения ядерного оружия. «Только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков, добавив, что наличие угрозы существования и операция на Украине «никак не связаны друг с другом».

Читайте на РБК Pro Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Импортозамещение и раньше не достигало целей. Изменится ли что-то теперь Импортозамещение и раньше не достигало целей. Изменится ли что-то теперь Прогнозы Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Статьи Pro Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Кейсы

В начале марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что последнее время западные страны «вбрасывают» тему ядерной войны, прежде всего «натовцы», уточнил он. Министр заявил, что не верит в возможность ее начала. Спустя полтора месяца, в конце апреля, Лавров счел риск начала ядерной войны «весьма и весьма существенным». По его мнению, присутствует серьезная опасность, а желающих «искусственно раздувать» эти риски появилось немало.

Двумя днями позднее, 29 апреля, Лавров заявил, что Москва «не играет» с такими понятиями, как «ядерная война». В то же время, продолжил министр, опасности в «игре» с такими словами не видят в Варшаве и Киеве, он призвал западные страны «дисциплинировать» польских и украинских официальных лиц в отношении их риторики по этому вопросу.

Слова Лаврова встретили критику в США. Американский министр обороны Ллойд Остин отметил, что «бряцание оружием и опасные разговоры» не приносят пользы, Вашингтон не намерен в них участвовать. В Белом доме призвалиуменьшить число высказываний по этому вопросу, чтобы снизить уровень накала. Американский посол в России Джон Салливан назвал слова Лаврова «ядерным шантажом».