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Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о ядерной угрозе от Москвы

Официальный представитель российского МИДа считает, что западные официальные лица «скармливают СМИ» фейк о ядерных угрозах Москвы. При этом Захарова отмечает, что Россия все возможное, чтобы не допустить ядерной войны
Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС

Сообщения западных СМИ о ядерной угрозе, исходящей от Москвы, являются фейком, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, опубликованного в ее Telegram-канале.

«На Западе на самом высоком уровне, трансгранично и трансформатно запущены механизмы вброса в общественное пространство нового тезиса. Он предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной, русские трясут ядерной дубинкой. Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив? Видимо, уже надо», — написала Захарова.

Она напомнила, как 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ведущему программы «Большая игра» на «Первом канале Дмитрию Саймсу заявил о «принципиальной позиции» России о «недопустимости ядерной войны». Он рассказал о попытках России убедить США подтвердить заявление экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента США Рональда Рейгана 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, а также убедить пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН принять такое же заявление.

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«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная», — добавил тогда Лавров.

Сама Захарова подчеркнула, что Россия «сделала все возможное, чтобы не допустить ядерной войны, создать все необходимые препоны на пути скатывания к такому сценарию». По ее мнению, западные официальные лица «скармливают СМИ» фейк о ядерных угрозах Москвы.

«Наша страна против ядерной войны, именно это и утверждает российский Министр, именно этим и руководствуется наша дипломатия в своей деятельности», — заключила официальный представитель МИД России.

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Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны
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Джен Псаки

Сам Лавров еще в начале марта говорил, что не верит в возможное начало ядерной войны. Он отметил, что «ядерную тему» в связи с обострением событий на Украине в последние годы «вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда назвал несколько оснований, при которых Москва может применить ядерное оружие. Среди них ракетный удар по территории России с использованием средств ядерного поражения, а также акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны.

Позднее, 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что риторика о возможной ядерной войне «опасна и не приносит пользы». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Вслед за ним представитель Белого дома Джен Псаки попросила уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны. «Наши сотрудники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, ясно дали понять, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению риторики относительно этого», — сказала она.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Мария Захарова фейк ядерная война ядерная угроза
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