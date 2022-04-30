Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания растущих ядерных угроз. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На встрече с командным составом корейской армии он призвал военных быть готовыми «превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы со стороны враждебных сил».
По словам Ким Чен Ына, только подавляющая военная мощь является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны и народа.
В начале апреля заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея может применить ядерное оружие в ответ на военные действия со стороны Южной Кореи.
В то же время она подчеркнула, что Пхеньян выступает против войны с Сеулом и не считает его главным врагом. «Но если Южная Корея по какой-либо причине <...> выберет такую военную операцию, как «превентивный удар», рекламируемый [министром обороны Южной Кореи] Со Уком, ситуация изменится», — сказала Ким.
Ким Чен Ын 28 марта заявил, что защитить КНДР должным образом способно лишь внушительное наступательное вооружение. Он пообещал что государство продолжит разрабатывать более мощное оружие и вооружать армию.
За несколько дней до этого КНДР сообщила об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 под личным руководством лидера страны. Максимальная высота полета составила 6248,5 км, дальность — 1090 км.
Со Ук 1 апреля рассказал, что у военных сил Южной Кореи есть достаточное количество и различные типы ракет, которые могут «точно и быстро поражать любые цели в Северной Корее». Он также анонсировал, что Сеул будет совершенствовать систему противоракетной обороны, чтобы отвечать на «ракетные угрозы Севера».