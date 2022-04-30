Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Лидер КНДР подчеркнул, что лишь подавляющая военная мощь является «спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны и народа»

Фото: KCNA / EPA

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания растущих ядерных угроз. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На встрече с командным составом корейской армии он призвал военных быть готовыми «превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы со стороны враждебных сил».

По словам Ким Чен Ына, только подавляющая военная мощь является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны и народа.

В начале апреля заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея может применить ядерное оружие в ответ на военные действия со стороны Южной Кореи.

В то же время она подчеркнула, что Пхеньян выступает против войны с Сеулом и не считает его главным врагом. «Но если Южная Корея по какой-либо причине <...> выберет такую военную операцию, как «превентивный удар», рекламируемый [министром обороны Южной Кореи] Со Уком, ситуация изменится», — сказала Ким.

Ким Чен Ын 28 марта заявил, что защитить КНДР должным образом способно лишь внушительное наступательное вооружение. Он пообещал что государство продолжит разрабатывать более мощное оружие и вооружать армию.

Читайте на РБК Pro Pro Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Статьи Pro Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Статьи Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы Pro Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Инструкции Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Инструкции Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro x The Economist Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Статьи

За несколько дней до этого КНДР сообщила об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 под личным руководством лидера страны. Максимальная высота полета составила 6248,5 км, дальность — 1090 км.

Со Ук 1 апреля рассказал, что у военных сил Южной Кореи есть достаточное количество и различные типы ракет, которые могут «точно и быстро поражать любые цели в Северной Корее». Он также анонсировал, что Сеул будет совершенствовать систему противоракетной обороны, чтобы отвечать на «ракетные угрозы Севера».