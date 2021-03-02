США запретили экспорт оборонных технологий в Россию

Закон ITAR, о котором говорится в заявлении Блинкена, был принят в 1976 году. В соответствии с ним Министерство обороны обязано сообщать конгрессу о готовящихся сделках по продаже оружия иностранным государствам. Принят он был для того, чтобы не допустить попадания оборонных технологий в СССР и страны коммунистического блока.

Теоретически обойти ITAR может президент с помощью своего вето. Экс-президент Дональд Трамп воспользовался им несколько лет назад, единолично приняв решение о поставках оружия на Ближний Восток.

Ранее США объявили о введении санкций в отношении семи российских правительственных чиновников, которые по версии Вашингтона причастны к отравлению и заключению под стражу оппозиционного политика Алексея Навального. Помимо этого под ограничения подпали три научных центра, связанных с химическим производством.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году отравили боевым ядом «Новичок» в Солсбери, утверждали власти Великобритании. Они заявили, что к случившемуся причастна Москва. Россия эти обвинения неоднократно опровергала.

Лондон подозревал в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. В расследовании The Insider и Bellingcat утверждалось, что под именем Боширова скрывается Герой России, полковник Анатолий Чепига, а под именем Петрова — Герой России, военный врач Александр Мишкин.

Бывшая тогда премьер-министром Британии Тереза Мэй назвала обоих подозреваемых офицерами внешней разведки Минобороны России — ГРУ (сейчас — главное управление Генштаба ВС). Сами Петров и Боширов в интервью Маргарите Симоньян заявили, что приехали в Солсбери как туристы для того, чтобы посмотреть на «знаменитый собор». Президент Владимир Путин говорил, что оба этих россиянина — гражданские лица.

Из-за дела Скрипалей США ввели санкции против России: Вашингтон полностью запретил продажу российской стороне оружия, а также ввел ряд финансовых ограничений. Великобритания и ряд других европейских стран выслали российских дипломатов, Москва ответила зеркально.

Следы яда из группы «Новичок» также были найдены в организме российского оппозиционера Алексея Навального, со ссылкой на выводы экспертов бундесвера ФРГ и специалистов лабораторий из Франции и Швеции сообщило правительство Германии. Информацию об отравлении политика токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», также подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Оппозиционер впал в кому, его доставили в местную больницу. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ. Через два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

Российские власти причастность к отравлению Навального неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что перед вылетом в Германию у Навального взяли комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ в его организме найдено не было. В российском МИДе, в свою очередь, утверждают, что до сих пор не получили от Германии доказательств того, что в организме оппозиционера были обнаружены следы отравляющих веществ.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где после лечения также проходил реабилитацию. Сразу по прилете его задержали за неявку в органы ФСИН. Суд заменил ему условный срок реальным по делу «Ив Роше».