The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ
Отравление Скрипалей, 21:52
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The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ
Расследователи утверждают, что Александр Петров в действительности является военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным
Александр Петров
Александр Петров, которого в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, — это военный врач из ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) Александр Мишкин, утверждают расследователи The Insider и Bellingcat. По их данным, он посещал Украину, Приднестровье и страны Западной Европы.
Лондон также подозревает в отравлении Руслана Боширова, которого журналисты The Insider и эксперты Bellingcat назвали полковником разведки Анатолием Чепигой.
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