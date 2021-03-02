Боррель сообщил о введении санкций против России по его предложению

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил у себя в Twitter, что новые санкции в отношении российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального введены по его предложению.

«Первый список в рамках нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека был принят сегодня по моему предложению», — написал глава дипломатической службы Евросоюза в Twitter.

2 марта ЕС ввел персональные санкции в отношении российских чиновников из-за преследования Навального. Под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запрещен въезд в Евросоюз, их европейские активы подлежат заморозке, а резиденты ЕС не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. Вслед за ЕС с санкциями против России ввели и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что применяющие санкции страны должны задуматься над результативностью такой политики. По его мнению, она неэффективна и только ухудшает отношения между государствами. Замглавы российского МИДа Александр Грушко, в свою очередь, обещал, что Москва ответит на новые санкции ЕС из-за Навального.