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Дело Навального ,  
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Боррель сообщил о введении санкций против России по его предложению

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил у себя в Twitter, что новые санкции в отношении российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального введены по его предложению.

«Первый список в рамках нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека был принят сегодня по моему предложению», — написал глава дипломатической службы Евросоюза в Twitter.

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Александр Калашников

2 марта ЕС ввел персональные санкции в отношении российских чиновников из-за преследования Навального. Под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запрещен въезд в Евросоюз, их европейские активы подлежат заморозке, а резиденты ЕС не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. Вслед за ЕС с санкциями против России ввели и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что применяющие санкции страны должны задуматься над результативностью такой политики. По его мнению, она неэффективна и только ухудшает отношения между государствами. Замглавы российского МИДа Александр Грушко, в свою очередь, обещал, что Москва ответит на новые санкции ЕС из-за Навального.

Навального задержали, а затем арестовали в середине января, после того как он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении правил условного осуждения по делу «Ив Роше», так как он не отмечался в инспекции. Там потребовали заменить оппозиционеру условный срок на реальный, суд удовлетворил это требование.

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