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Дело Навального ,  
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МИД назвал новые санкции враждебным выпадом и призвал не играть с огнем

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press)

Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив с ЕС новые санкции против России. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова передает пресс-служба ведомства.

По словам Захаровой, Белый дом «пытается культивировать образ внешнего врага». Также в МИДе считают, что ситуация с якобы «отравлением» Алексея Навального некими «боевыми химикатами», является лишь поводом для вмешательства во внутренние дела России.

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«Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права «читать нотации» другим», — заявили в российском министерстве и призвали «не играть с огнем».

Материал дополняется.

Авторы
Роман Котерев, Виктория Полякова
санкции Захарова США ЕС Алексей Навальный
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