Эксперты описали схему «частичного» вступления Украины в НАТО

Когда для вступления Украины в НАТО настанут условия, нужно решить, как использовать статью о коллективной обороне: под нее может подпасть только территория, которая останется под контролем Киева после конфликта, пишут эксперты

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Точка зрения, что вступление Украины в НАТО увеличит риск военного конфликта альянса с Россией, неверна, говорится в статье экспертов по международным отношениям Алины Поляковой из Университета Джонса Хопкинса и Джеймса Голдгейера из Стэнфорда для Foreign Affairs.

Авторы отмечают, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока продолжаются военные действия. Когда наступят условия, позволяющие Киеву войти в блок, НАТО нужно будет подумать о том, как задействовать ст. 5 устава оборонного альянса, считают они.

Ст. 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

«Под действие ст. 5 будет подпадать только территория, которая останется под контролем Украины по окончании военного конфликта», — говорится в статье. По словам экспертов, альянсу придется усилить присутствие на восточном фланге и разместить войска на Украине.

Некоторые аналитики опасаются, что положения ст. 5 потребует от США и союзников «более прямого» вступления в конфликт; однако эта статья не обязывает альянс автоматически вступать в военные действия, пишут эксперты. Она скорее предусматривает, что альянс определит порядок действий, «которые сочтет необходимыми», что может включать или не включать ввод войск НАТО.

Авторы отмечают, что Североатлантическому альянсу необязательно «немедленно направлять Украине официальное приглашение»; он может объявить, что начинает переговоры, а приглашение последует в будущем. При этом, считают эксперты, главы государств и правительств стран — членов альянса должны признать, что Украина станет частью НАТО, как только выполнит заявленные требования, особенно касаемо реформ оборонного сектора.

В ноябре 2023 года бывший генсек НАТО (в 2009–2014-м) Андерс фог Расмуссен выразил мнение, что Украину как можно скорее следует принять в альянс без утраченных территорий, которые контролирует Россия. По его мнению, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой, а «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, но «удержит ее [Россию] от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта». Со схожим предложением выступил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Россия весной 2014 года присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области по итогам соответствующих референдумов. Власти Украины и большинство других государств не признали такое решение и ввели против Москвы санкции; российская сторона не раз заявляла, что вопрос принадлежности этих территорий не подлежит обсуждению.

Украинские власти исключают какой-либо компромисс «по независимости, территориальной целостности, суверенитету». Действующее руководство НАТО также заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Страны альянса считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт, подчеркивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины. Вероятное присоединение Киева к блоку президент Владимир Путин называл одной из причин начала военных действий 24 февраля 2022 года. При этом он подчеркивал, что Россия не желает конфликтовать с НАТО.