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Военная операция на Украине ,  
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НАТО опровергло обмен территорий Украины на членство в альянсе

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Военная операция на Украине
Киев отверг предположения о возможности обмена территорий на членство в НАТО, после чего альянс заверил, что продолжает поддерживать целостность Украины. Медведев предложил Украине отдать Киев
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и только Киев может решать, когда и на каких условиях достигать мира, заявил «Суспільне» представитель альянса.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира. <...> Позиция альянса четкая и не изменилась», — сказал он.

Так представитель НАТО отреагировал на дискуссию, которая началась после заявления главы офиса генсека Стиана Йенссена, который допустил, что Украина может решить отдать часть территорий, чтобы войти в НАТО. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — подчеркнул он. Киев сам определяет условия переговоров, добавил Йенссен, и в интересах всех сторон не допустить повторения боевых действий.

МИД Украины счел даже обсуждение такого сценария неприемлемым. «Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — сказал представитель министерства Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о «способах ускорения победы Украины».

Москва расценила слова Йенссена как «любопытные», такую оценку дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что все территории Украины — «в высшей степени спорные» и для атлантической интеграции Украине надо отказаться от Киева.

Кремль отрицал желание контролировать больше территорий за пределами четырех регионов, включенных в состав России. «Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей Конституции как наша», — настаивал представитель президента Дмитрий Песков.

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Российские власти критикуют планы Украины вступить в НАТО, возможное расширение альянса на восток стало одной из причин для начала военной операции. Президент Владимир Путин говорил, что по мере продвижения военного блока на восток «ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее».

После начала полномасштабных боев на Украине в НАТО решили вступить Финляндия и Швеция, прежде придерживавшиеся нейтрального положения. Сухопутная граница России и альянса увеличилась вдвое. Путин говорил прошлой весной, что непосредственной угрозы их вступление в НАТО не создает. Министр обороны Сергей Шойгу, однако, отметил, что угрозы для военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях выросли кратно.

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Украина НАТО
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