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Военная операция на Украине ,  
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Ермак не согласился с идеей экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс

Ермак: идея экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс неосуществима
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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Идея экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям не соотносится с принципами, которых придерживается Киев, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны: никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», — сказал Ермак (цитата по ТАСС). Он добавил, что Расмуссен сравнивает положение Киева с Западной и Восточной Германией, когда как на Украине сложилась «своя уникальная ситуация».

11 ноября Расмуссен, который был генсеком НАТО в 2009–2014 годах, предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года, а Украина должна находиться «в центре НАТО», в новой европейской архитектуре безопасности. Он отметил, что в таком случае у Москвы будет меньше причин конфликтовать с альянсом.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал украинские власти согласиться с утратой территорий и «по крайней мере на время» смириться с тем, что под российским контролем находятся Крым и сухопутный мост к острову.

Сторонники членства Украины в НАТО считают, что сейчас принять Киев в блок невозможно из-за ст. 5 Североатлантического договора, которая налагает обязательства коллективной обороны. В случае если Украина вступит в НАТО, находясь в состоянии конфликта с Россией, странам альянса придется присоединиться к боевым действиям против Москвы.

Весной 2014-го Россия присоединила Крым, осенью прошлого года — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области по итогам соответствующих референдумов. Власти Украины и большинство других стран не признали законность этого решения и ввели против России санкции. Президент Владимир Путин заявил, что «люди в четырех регионах становятся нашими гражданами навсегда».

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Теги
Андрей Ермак Андерс Фог Расмуссен НАТО Украина Россия
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