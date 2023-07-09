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Экс-генсек НАТО допустил принятие Украины в альянс «по частям»

Экс-генсек НАТО Расмуссен счел возможным вступление Украины в альянс «по частям»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (с 2009 по 2014 год) предположил, что Украина могла бы вступить в альянс «по частям». Об этом он заявил в интервью изданию RND.

Ему задали вопрос, возможно ли, чтобы в НАТО Украина могла быть частично — например, Западная Украина. «Конечно, это сложно, и все зависит от решений Украины в конечном итоге, но это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу», — ответил Расмуссен.

Ждать завершения боевых действий для вступления Киева в Североатлантический альянс он назвал «стратегической ошибкой с опасными последствиями».

О частичном вступлении Украины в НАТО также говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В апреле он, комментируя слова действующего генсека Йенса Столтенберга о вступлении Киева в НАТО «со временем», заявил, что Украина, вероятно, войдет в состав альянса в виде частей Польши, Венгрии и Румынии.

Президент США Джо Байден исключал вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. Он говорил, что хотел бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой. На предстоящем саммите в Вильнюсе 11–12 июля будут приняты решения, «которые сблизят Украину с НАТО», обещал Столтенберг.

Россия выступает резко против членства Украины в блоке. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недопущение ее вступления — это одна из целей спецоперации.

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